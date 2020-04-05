Королева Великобританії Єлизавета II у неділю, 5 квітня, звернулася до громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вона підкреслила важливість самодисципліни і рішучості, а також подякувала всім співробітникам Національної системи охорони здоров'я (NHS). Звернення королеви, записане заздалегідь, транслювали телеканали Великобританії о 20:00 за місцевим часом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Єлизавета II Скрін відео

"Кожна година вашої важкої роботи наближає нас до того, щоб повернулися більш нормальні часи", – сказала Єлизавета II, додавши, що і вона, і вся країна високо цінують роботу всіх у NHS.

Також королева подякувала тим, хто залишається вдома, щоб знизити поширення вірусу. "Разом ми боремося з цією хворобою, і я хочу запевнити вас, що якщо ми збережемо єдність і рішучість, то ми це подолаємо", – підкреслила королева.

Вона зазначила, що говорить із народом "у надзвичайно непростий час".

"Час, коли порушене нормальне життя всієї нашої країни: для когось це вже обернулося горем, для багатьох наступили фінансові труднощі, і колосальні зміни в звичному укладі життя торкнулися всіх нас.

Я сподіваюся, що в майбутньому всі зможуть пишатися тим, як ми зустріли ці труднощі. А ті, хто прийде після нас, скажуть, що це покоління британців таке ж сильне, як і всі колишні", – зазначила Єлизавета II.

ВВС зазначило, що звернення королеви було записано в Віндзорському замку, де 93-річна монархиня знаходиться в самоізоляції, за участю єдиного оператора в захисному костюмі. Вся знімальна група перебувала при цьому в сусідньому приміщенні.

Королева у зв'язку з цим згадала про своє радіозвернення (тоді як принцеси) в 1940 році, у розпал нацистських бомбардувань Великобританії.

"Ми як діти звернулися з Віндзора до дітей, яких евакуювали з їхніх будинків і відправили [у сільські райони] заради їх же безпеки. Сьогодні знову багато хто переживає болюче відчуття розлуки з близькими. Але і зараз, як і тоді, ми в глибині душі знаємо, що чинимо правильно", – сказала королева.

"Незважаючи на те, що нам ще багато що належить пережити, ми повинні втішатися тим, що кращі дні повернуться: ми знову будемо разом із нашими друзями, знову будемо разом із нашим сім'ями, ми знову зустрінемося", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого діагностували коронавірус, потрапив до лікарні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!