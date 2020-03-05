Сенатор Елізабет Уоррен заявила, що залишає праймеріз Демократичної партії США.

Вона ще не вирішила, за кого порадить голосувати своїм послідовникам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я хотіла, щоб ви почули це від мене: сьогодні я припиняю нашу президентську кампанію. Ми не досягли своєї мети, але те, що ми зробили разом, то, що зробили ви, істотно змінило ситуацію", – наводить її слова телеканал CNN з посиланням на представника передвиборної кампанії Уоррен.

Елізабет Уоррен зняла свою кандидатуру з праймеріз euronews.com

Сенатор не змогла відповісти на питання про те, за кого вона радитиме голосувати своїм послідовникам.

"Давайте зробимо глибокий вдих і трохи над цим подумаємо. Нам необов'язково вирішувати це питання миттєво", – цитує сенатора ABC News.

Рішення припинити участь в праймеріз Уоррен прийняла після її невдачі на "супервівторок" – масштабних внутрішньопартійних голосуваннях. Вона посіла третє місце за підсумками підрахунку голосів в її рідному штаті – Массачусетсі, четверте місце - у Нью-Гемпширі і Неваді, а також п'яте - в Південній Кароліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з праймеріз Демократичної партії на користь кандидата в президенти США Джо Байдена.

Нагадаємо, що Байден лідирує вже в 10 штатах з 14 по результатам підрахунку голосів.

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