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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Що повинна Естонія росіянам?

11.7т

Росіяни вважають, що раз там їх практично чверть населення - то повинна багато чого. Як мінімум - переводити назви вулиць російською, дублюючи з естонської. І на товарах в супермаркетах - теж. І освіта в школі, і рівні права.

Дивно, мені одній здається, що якщо я поїду до Великобританії, то там для мене повинні створити тепличні умови? Тому що я лінива і не можу влитися "в колектив"?

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В России национальная трагедия: опять все молчат

Російські журналісти пишуть про те, що в Естонії їх співвітчизників вважають мало не другим сортом. Але як же дивно виходить - якщо в самій Росії ці самі "співвітчизники" живуть набагато гірше, ніж "принижені" естонцями в Естонії?

Пора, мабуть, зрозуміти, що росіянин так влаштований: власна батьківщина вважає його таким, що не заслуговує поваги, і він біжить туди, де краще. Але біжить швидше, ніж за ним встигає свідомість. Вона загальмована, і невчасно надає сигнал росіянину: вивчи мову, проведи паралелі, порівняй стару батьківщину і нову - зрозумій, від чого ти втік, і що тобі дали тут, в новій країні.

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Грабли для Путина

Те, що ти народився в Естонії - тим більше плачевно, адже ти з народження міг би стати європейцем. Але твої батьки, а потім і ти сам цей процес свідомо загальмували. Твої турботливі батьки явно не хотіли, щоб їх чадо стало європейцем і краще би борсалось по життю в "русском мире". Що й сталося.

Естонія заявляє, що Росія повинна їй за окупацію 1,2 млрд євро. Це вважає спеціально створена комісія. А росіяни називають це все тією ж "русофобією" і бажанням поліпшити плачевні справи країни в питанні бюджету.

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"В годы так называемой оккупации ничто подобное нельзя было и представить — страна жила лучше, чем при нынешней "незалежности". А теперь она не в состоянии поддерживать высокотехнологичную инфраструктуру, оставшуюся после развала СССР" - пишуть російські ЗМІ. Причому помітили, як вони вчасно вставили українську "незалежність", як ніби це лайка? Як вони де треба і не треба вставляють наш "Майдан"?

Що повинна Естонія росіянам?

Ось ці плакатики про те, що "крымчане с вами" повинні викликати тільки одне бажання: перехреститися і мовчки спостерігати, як на території Естонії розміщуються війська і техніка НАТО. Це дійсно вбереже "естонських росіян" від долі Криму, звідки вийшли міжнародні банки і на бізнес з яким накладені санкції. Відмовитися від естонських зарплат на користь російських? Ви серйозно? Ось приклад пенсіонерів на окупованих "днр-лнр" дійсно вражає: отримали російські паспорти у бажанні змінити маленьку українську пенсію на "велику" російську. Автоматично втратили українську, а рублями стали отримувати менше, ніж раніше в Україні. Самі вибрали.

Напевно, все-таки є в Естонії адекватно мислячі, які подумали: "ви що, кримчани? Ми аж в Естонії, а ви всього лише в Росії. Приплили. А ми відпливаємо, навіть якщо і ниємо за звичкою. Але хто ж погодиться поміняти Естонію на Росію? "

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Жертвами сталінських репресій стали 49 500 естонців. 24 100 людей загинули в результаті розв'язаної Сталіним і Гітлером війни.

139 400 осіб змушені були втекти з Естонії "від найкращого Союзу", "где так вольно дышит человек".

Естонія втратила Печерський район і території за Нарвою.

Напевно, виключно просто так Естонія в 2017-му році побудувала велику військову базу біля кордонів з Росією - 38 000 квадратів землі було забудовано казармами, в тому числі і для розміщення батальйонів НАТО.

Так що поставити питання доречно інакше: що самі росіяни повинні Естонії?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Місце
Естонія
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Panova Lidia
Panova Lidia
Молодці естонці! Заборонили росіянам брати участь у своїх виборах. Мова у їхніх універах естонська та англійська. сказали рашкам, що російської не буде. Кому не подобається до росії кроком руш! Молодці, що казати .
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
кстати еще,простые эстонци(не обремененные властью и госдолжностями),так же с презрением относятся и к пидерастии и прочим здобуткам демократии и либерастии(извращенных и перекрученых до опупения)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Расейская дрянь и здесь воняет в комментах! Она не довольна! Эта мерзость всегда недовольна. И наша задача эту дрянь из рассеи просто уничтожить. Физически, ментально. Расеянам не жить! (с)
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