"Закрытие федерального правительства целиком ложится на президента и отражает отсутствие у него лидерства. Он даже не может контролировать свою партию и собрать людей в своей комнате. Такое закрытие означает, что президент слаб." (Дональд Трамп о Президенте Барак Обама в 2013 году).

Сегодня Трамп уже не помнит, что он говорил вчера, а тем более пять лет назад. Он как баран уперся в "свою стену" на мексиканской границе и никакие доводы не способны пока повлиять на его решение "выключить федеральное правительство". На вопрос журналистки CNN: "вы обещали, что эту стену будет финансировать Мексика, а не американский бюджет", Трамп отвечал: "нам надо построить стальную стену, а не бетонную…". Ему про Фому, а он про Ерему.

Нужна ли эта стена Америке? Большинство экспертов и законодателей считают – не нужна и это бессмысленная трата денег налогоплательщиков.

Во-первых – стена уже есть, ее надо лишь кое-где достроить и кое-где привести в порядок.

Во-вторых – никакой масштабной нелегальной миграции из Мексики в Соединенные Штаты нет, сегодня уровень нелегальный миграции самый низкий, благодаря усилиям администрации предыдущего президента.

В - третьих – наркоторговцы практически не используют этот канал, они либо роют под стеной лазейки либо переправляют наркотики через порты. Новая стена на границе для Трампа вопрос принципиальный, поскольку это одно из его предвыборных обещаний, которое остается невыполненным. Все, что требуется на границе с Мексикой это улучшить инфраструктуру, для чего не требуется таких больших затрат, какие нужны для новой стены.

Новини Над президентом Трампом сгущаются тучи

Похоже, что Трамп не собирается сдаваться и идти на какие-то компромиссы, однако и Конгресс, где сегодня большинство состоит из представителей демократической партии, не желает идти на поводу у президента и потакать его прихотям. Складывается патовая ситуация, от которой будут страдать не только 800 тысяч госслужащих, не получающие зарплату и временно не работающие, но и граждане США, поскольку они не смогут получать многие услуги своего правительства. Если такое "выключение" продлится несколько месяцев, оно нанесет большой политический урон прежде всего республиканской партии и в 2020 году американские избиратели ей это припомнят.

Новини Кремлевские мстители

Приостановка финансирования федерального правительства случалась и раньше, однако никогда раньше и общество и правительство не оказывалось столь поляризовано благодаря усилиям президента. Едва новый Конгресс начал работу, как послышались голоса об импичменте президента, однако новый спикер Конгресса Нэнси Пелоси сразу дала понять, что начало процедуры импичмента не может и должно быть политически мотивировано. Если Трамп нарушил американский закон и это нарушение достаточно серьезное, тогда можно говорить об отстранении президента от власти. Все ждут итогов расследования Ричарда Мюллера, которому продлили срок расследований еще на 6 месяцев. Похоже, что к осени Америку ожидает ряд политических сенсаций и потрясений.