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11 жовтня • оновлено в 13:22
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Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров

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У Кіто (Еквадор) протести, які почалися із невдоволення громад індіанців скасуванням цін на пальне та заходами жорсткої економії, перетворилися у масштабні акції непокори з вимогою відставки президента країни Леніна Морено. До них приєдналися навіть студенти.

Про це повідомляє BBC. Тисячі демонстрантів вступають у зіткнення із поліцією — кидають "коктейлі Молотова" та каміння у спецзагони, поліцейські відповідають сльозогінним газом і лупцюванням людей (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За час протестів щонайменше дві особи загинули, десятки отримали поранення.

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Getty images

Новини
Ассанж заявляє, що Еквадор хоче видати його США

Ленін Морено був обраний президентом Еквадору навесні 2017 року. Він відомий як єдиний лідер держави у світі, який пересувається на інвалідному візку. Є автором декількох книг зі сміхотерапії і теорії гумору, засновником фонду для підтримки гумору як стилю життя у країні.

Морено приходив до влади як кандидат лівих сил та під лівими гаслами. Його підтримував президент Рафаель Корреа, який керував країною у 2007-2017 роках. Однак через декілька місяців той повністю змінив курс попередника, посварився з ним і з Венесуелою, став союзником США в регіоні, а в 2019-му видав правоохоронцям Джуліана Ассанжа, який декілька років переховувався в посольстві Еквадору у Лондоні.

Президент оголосив надзвичайний стан у країні. Хоч і каже, що готовий до діалогу з демонстрантами, в інтерв'ю BBC Mundo він зазначив, що за протестами начебто стоїть Венесуела та ексглава Еквадору Рафаель Корреа.

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Протести в Еквадорі

Як писав OBOZREVATEL, у Гонконгу пройшли масові протести проти внесення змін до закону про екстрадицію. На вулиці вийшли два мільйони осіб або майже третина всіх жителів.

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