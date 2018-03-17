"Екстрена заява": в Росії замахнулися на суверенітет країн Заходу

Країни Заходу, які об'єдналися проти Росії після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, не мають суверенітету.

Про це пише російське видання "Взгляд", натякаючи на те, що Захід нібито координується "з одного центру".

"Чотири великі держави, три з яких входять до Ради Безпеки ООН, - це, звичайно, велика сила. Ось тільки управляються всі вони, як показала їх реакція на "справу Скрипаля", з одного центру. Суверенітет у цих держав обмежений, і це головна їхня відмінність від Росії. Яка, як і Китай або Індія, насправді і є дійсно самостійною великою державою", - сказано в статті.

При цьому росіяни визнають небезпеку того, що Франція, Німеччина, Великобританія і США виступили єдиним фронтом у цій ситуації.

"Подібна заява носить екстрений характер. І таких колективних демаршів зі звинуваченнями на адресу нашої країни не було за чотири роки, що минули з повернення Криму. Проти Росії вже приймаються різні заходи - від висилки наших дипломатів з Великобританії і до анонсування нових санкцій з боку Франції" , - зазначено в матеріалі.

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія, Франція, Німеччина і США спільно звинуватили Росію в замахові на вбивство шпигуна-перебіжчика РФ Сергія Скрипаля та його дочки.