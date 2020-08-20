Ексрадника Трампа заарештували за звинуваченням у шахрайстві

У США 20 серпня заарештували колишнього головного стратега Білого дому Стіва Беннона за звинуваченням у шахрайстві на суму в $25 млн.

Про це повідомила телекомпанія CNBC. Також звинувачення було пред'явлено трьом спільникам Беннона.

Йдеться про Тімоті Ши, який в травні був оголошений виконуючим обов'язки голови Управління з боротьби з наркотиками, ветеран війни в Іраку Брайан Колфаге і Ендрю Бадолато, автор інтернет-видання, яке належало Беннону.

Прокуратура стверджує, що вони зібрали понад $25 мільйонів на будівництво стіни уздовж південного кордону Сполучених Штатів з Мексикою, що було однією з передвиборних обіцянок президента США Дональда Трампа. Однак частина цих грошей була використана для особистої вигоди.

В обвинувальному висновку говориться, що відповідачі "колективно отримали сотні тисяч доларів пожертвувань на проєкт "Ми будуємо стіну", які кожен з них використовував "способом, несумісним з публічними заявами організації".

"Обвинувачені обдурили сотні тисяч людей, використовуючи їхній інтерес у фінансуванні будівництва прикордонної стіни, щоб зібрати мільйони доларів, під хибним приводом, що всі ці гроші будуть витрачені на будівництво", – заявила виконувачка обов'язки прокурора США Одрі Штраус.

Вона також зазначила, що обвинувачені неодноразово запевняли жертводавців, що засновник і публічна особа проєкту "Ми будуємо стіну" Колфаге не отримає ні цента. Однак самі планували передати йому сотні тисяч доларів, "які він використовував для фінансування свого марнотратного способу життя".

37-річний ветеран війни в Іраку Брайан Колфаге, котрий переніс потрійну ампутацію, в кінці 2018 року запустив краудфандінговую кампанію на GoFundMe, щоб побудувати стіну вздовж кордону США і Мексики. Його зусилля були зроблені після тупикової ситуації, коли Дональд Трамп зажадав виділити на будівництво стіни кілька мільярдів доларів, але Конгрес відмовився витрачати такі гроші. Тоді президент ввів режим надзвичайного стану, що дозволило йому отримати необхідні кошти.

Зусилля Колфаге зі збору грошей на стіну швидко стали вірусними і залучили мільйони доларів від сотень тисяч жертводавців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп готовий використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою гроші, призначені для проведення робіт по всій країні для запобігання катастроф і фінансування району Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану.

Пізніше палата представників Сполучених Штатів проголосувала проти декларації американського президента Дональда Трампа про введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, що дало б можливість почати будувати прикордонну стіну.