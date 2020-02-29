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29 лютого • оновлено в 21:03
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Експрезидент Польщі різко виступив проти Європи і США

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Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що країні необхідно примирення з Росією.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю "RT на русском", зазначивши, що якби Варшаві вдалося домовитися з Москвою, це приголомшило б Європу і США, оскільки вони "використовують сварки і розбіжності" між Росією і Польщею в своїх інтересах.

"Я вже давно говорив про те, що епоха розділу кордонів давно пройшла. Сьогодні ми живемо в зовсім іншій. В епоху технологій, глобалізації, інформації. Я б сказав, що зараз ми живемо в епоху слова, в епоху дискусій. Знаходяться зовсім інші рішення. Нам потрібно примирення з Росією. Потрібно завершити цей етап і приступити до творення", – сказав Валенса.

Лех Валенса

Лех Валенса

DW

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лех Валенса відзначився "підіграванням" Путіну, закликавши не сваритися з Росією, тому що "до Москви ближче, ніж до Нью-Йорка".

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Володимир Путін Лех Валенса
Місце
Польща
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