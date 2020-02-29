Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що країні необхідно примирення з Росією.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю "RT на русском", зазначивши, що якби Варшаві вдалося домовитися з Москвою, це приголомшило б Європу і США, оскільки вони "використовують сварки і розбіжності" між Росією і Польщею в своїх інтересах.

"Я вже давно говорив про те, що епоха розділу кордонів давно пройшла. Сьогодні ми живемо в зовсім іншій. В епоху технологій, глобалізації, інформації. Я б сказав, що зараз ми живемо в епоху слова, в епоху дискусій. Знаходяться зовсім інші рішення. Нам потрібно примирення з Росією. Потрібно завершити цей етап і приступити до творення", – сказав Валенса.

Лех Валенса DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лех Валенса відзначився "підіграванням" Путіну, закликавши не сваритися з Росією, тому що "до Москви ближче, ніж до Нью-Йорка".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!