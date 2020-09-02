Експрем'єр Італії Берлусконі заразився коронавірусом

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі захворів на коронавірус.

Берлусконі після візиту на Сардинію здав тест на COVID-19, який отримав позитивний результат, передає La Repubblica.

Особистий лікар 83-річного політика Альберто Дзангрілло повідомив, що симптомів у Берлусконі немає і він "перебуває на самоізоляції вдома відповідно до регіональних правил".

Російські ЗМІ заявили, що глава РФ Володимир Путін "готовий допомогти своєму другові Берлусконі". "Якщо це буде потрібно, президент дасть необхідні вказівки", – пообіцяли в Кремлі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Берлусконі опублікував фото з молодою пасією, після чого ЗМІ заговорили про помсту колишній нареченій.