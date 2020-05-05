Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер без оптимізму відреагував на нові ідеї української влади про переговори у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Думкою з цього приводу він поділився у коментарі "Голосу Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якими б не були зусилля нинішньої влади України переформатувати мінський процес, до миру це не приведе, принаймні поки що", – заявив американський політик.

Стівен Пайфер скептично поставився до нового "Мінська"

За його словами, ще з минулого літа пріоритетом президента України Володимира Зеленського і нинішнього голови ОП Андрія Єрмака були намагання досягнути прогресу в припиненні війни на Донбасі.

"Але їхня проблема в тому, що вони просто не можуть зробити це в односторонньому порядку. Москва також ухвалює рішення. На жаль, усе, що ми бачили за останні п’ять-шість місяців, свідчить, що на цей момент Кремль не готовий розв’язати конфлікт на Донбасі. Він досі бачить цінність у використанні його як інструменту тиску на Київ", – додав Пайфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.