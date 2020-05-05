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6 травня • оновлено в 07:02
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Експосол США в Україні скептично поставився до нового "Мінська"

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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер без оптимізму відреагував на нові ідеї української влади про переговори у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Думкою з цього приводу він поділився у коментарі "Голосу Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якими б не були зусилля нинішньої влади України переформатувати мінський процес, до миру це не приведе, принаймні поки що", – заявив американський політик.

Стівен Пайфер скептично поставився до нового "Мінська"

Стівен Пайфер скептично поставився до нового "Мінська"

За його словами, ще з минулого літа пріоритетом президента України Володимира Зеленського і нинішнього голови ОП Андрія Єрмака були намагання досягнути прогресу в припиненні війни на Донбасі.

"Але їхня проблема в тому, що вони просто не можуть зробити це в односторонньому порядку. Москва також ухвалює рішення. На жаль, усе, що ми бачили за останні п’ять-шість місяців, свідчить, що на цей момент Кремль не готовий розв’язати конфлікт на Донбасі. Він досі бачить цінність у використанні його як інструменту тиску на Київ", – додав Пайфер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі
Особа
Стівен Пайфер
Місце
Україна
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Минск это туалетная бумага не несущая никакой юридической силы)))
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