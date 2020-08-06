Експерти з'ясували силу вибуху в Бейруті

Карина Бондаренко Світ 07:32, 6.08.2020

Сила вибуху аміачної селітри в порту Бейрута (Ліван) еквівалента детонації 1000-1500 тонн тротилу.

Про це стало відомо після попереднього аналізу відеозапису події командою Шеффілдського університету, повідомляє ВВС.

Фахівці відзначили, що це приблизний еквівалент 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

За словами професора Енді Тіаса, який керував розрахунками, НП в Бейруті – один з найпотужніших неядерних вибухів в історії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, масштабний вибух в столиці Лівану Бейруті стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.

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