Експерти ВООЗ повернуться на ринок до Уханю, щоб дізнатися, як заразилися перші хворі

Група дослідників під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я планує повернутися на оптовий продовольчий ринок в Ухані в Китаї, щоб відстежити перші випадки COVID-19.

Про це повідомила The Courier. Учені мають намір з'ясувати, як вірус уперше передався від кажанів людям.

Пітер Бен Ембарек, експерт ВООЗ із хвороб тварин, сказав, що команда хотіла б повторно вивчити ранні випадки COVID-19 і знайти інфікованих робочих, які можуть мати у своєму розпорядженні "важливу інформацію" щодо того, де вони могли заразитися коронавірусом.

"До грудня 2019 року ми справді не знаємо, що сталося. Ми не знаємо, як вірус перемістився з найбільш імовірного природного середовища в популяції кажанів на людей. І це та частина історії, яку нам потрібно відновити", – сказав Ембарек.

За його словами, під час розслідування буде вивчено "все, що приходило і йшло з цього ринку тоді".

Китайські вчені проводять епідеміологічне розслідування ранніх випадків на ринку в Ухані, а міжнародна команда з 10 експертів повинна провести дослідження другої фази.

ВООЗ отримала запевнення з Китаю, що міжнародну поїздку для розслідування походження коронавірусу буде організовано якнайшвидше, заявив у понеділок її головний експерт із надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свій план із розслідування причин пандемії COVID-19. Пошук почнеться в Ухані, де вперше було виявлено новий коронавірус SARS-CoV-2, і розшириться по всьому Китаю і за його межами. Дізнатися, який був шлях поширення вірусу, дуже важливо для запобігання поширенню інфекцій у майбутньому.