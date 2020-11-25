Експерти ВООЗ повернуться на ринок до Ухані, щоб дізнатися, як заразилися перші хворі

Група дослідників під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я планує повернутися на оптовий продовольчий ринок в Ухані в Китаї, щоб відстежити перші випадки COVID-19.

Про це повідомила The Courier. Вчені мають намір з'ясувати, як вірус вперше передався від кажанів людям.

Пітер Бен Ембарек, експерт ВООЗ з хвороб тварин, сказав, що команда хотіла б повторно вивчити ранні випадки COVID-19 і знайти інфікованих робочих, які можуть мати у своєму розпорядженні "важливу інформацію" щодо того, де вони могли заразитися коронавірусом.

"До грудня 2019 роки ми дійсно не знаємо, що сталося. Ми не знаємо, як вірус перемістився з найбільш імовірного природного середовища в популяції кажанів на людей. І це та частина історії, яку нам потрібно відновити", – сказав Ембарек.

За його словами, в ході розслідування буде вивчено "все, що приходило і йшло з цього ринку в той час".

Китайські вчені проводять епідеміологічне розслідування ранніх випадків на ринку в Ухані, а міжнародна команда з 10 експертів повинна провести дослідження другої фази.

ВООЗ отримала запевнення з Китаю, що міжнародна поїздка для розслідування походження коронавірусу буде організована якнайшвидше, заявив в понеділок її головний експерт з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свій план з розслідування причин пандемії COVID-19. Пошук почнеться в Ухані, де вперше був виявлений новий коронавірус SARS-CoV-2, і розшириться по всьому Китаю і за його межами. Дізнатися, який був шлях поширення вірусу дуже важливо для запобігання поширенню інфекцій в майбутньому.