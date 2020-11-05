Експерти оцінили вигоду для України від перемоги Трампа або Байдена

Українські експерти зробили головні висновки виборів президента США й оцінили перспективи для України від перемоги Дональда Трампа або Джо Байдена.

Як пише "Телеграф", політолог-міжнародник Сергій Толстов зазначив, що на сьогодні результати виборів у США вже окреслилися, але їх може бути оскаржено або не підтверджено.

"Якщо в Неваді, де зупинено підрахунок голосів, переможе Байден, то він стає президентом – із мінімально необхідною кількістю голосів виборників – 270. Якщо ж в якомусь із штатів, включно з Невадою, буде перерахунок голосів і отримано інший результат, почнуться судові спори. І голоси можуть піти до Трампа, у якого тоді буде мінімальна перевага. Тож зараз чітко сказати, хто буде новим главою Білого дому, неможливо", – пояснив експерт.

На думку Толстова, якщо президентом залишиться Трамп, він може зробити певні дії проти українських політиків, які заважали йому, так чи інакше були залучені в дискредитацію його команди на різних етапах. І, навпаки, буде надано підтримку тим силам, які співпрацювали з представниками Трампа (тим же Рудольфом Джуліані) в межах розслідування українського питання щодо Байдена.

"Якщо президентом стане Байден, він буде відновлювати взаємодію з європейцями в межах НАТО. А ось торговельний конфлікт із Китаєм навряд чи припиниться. Водночас він буде зацікавлений у залученні на свій бік Німеччини, інших провідних країн ЄС. І навіть Росії. Може навіть піти на певні поступки. Наприклад, зніме санкції з Північного потоку-2, щоб не дражнити РФ і Німеччину. Можливо, у відповідь запропонує РФ якийсь компроміс щодо Донбасу, щоб припинити війну. Правда, це навряд чи приведе до стійкого політичного врегулювання . Швидше – забезпечить заморожування конфлікту. І взагалі, я не думаю, що він зможе забезпечити припинення російсько-українського конфлікту", – припустив він.

На відміну від низки коментаторів, Толстов упевнений, що Байден прекрасно розуміє, де розташована Україна і що в ній (з нею) можна робити.

"Байден, який заробляв на Україні (побічно через сина) не губиться в уявленнях, де розташована Україна. Це досить знайома для нього тема. Але навряд чи він призначатиме на український напрямок аферистів на кшталт Нуланд, діяльність якої залишила негативні результати", – вважає експерт.

Він допустив, що за президента Байдена посиляться позиції Петра Порошенка.

"У скандалах навколо Burisma і сина Байдена п'ятий президент України поводився гранично акуратно. Не зробив жодної компрометувальної заяви. Можна сказати, поводився "по-пацанськи". Не здивуюся, якщо в день інавгурації Байдена (якщо до цього дійде), Порошенко сфотографується з ним. Щоб Зеленський розумів, через кого тепер йому варто вести переговори з Вашингтоном", – резюмував Толстов.

Зі свого боку, політолог Андрій Окара підтвердив, що тепер і Байден, і Трамп небайдужі до України.

"Не в сенсі, що відчувають позитивні емоції. Ні. Вони просто добре вивчили, де Україна розташована – і що це таке... Мається на увазі, що український слід (негативний) так чи інакше є в історії кожного з них. І це активно розігрувалася під час передвиборчої кампанії – і минулої, і нинішньої. Ми пам'ятаємо, що Пола Манафорта вигнали зі штабу Трампа під час передвиборчої кампанії – саме через Україну (Манафорт став фігурантом скандалу навколо "чорної каси" Партії регіонів, його прізвище засвітилася в документах щодо незаконних виплат партійцями Януковича. – Ред.). У Байдена тут були газові справи, у Трампа – телефонна розмова із Зеленським, після чого була спроба імпічменту, так званого Україногейту. Українська тема була присутня всі ці роки в американському політичному житті. Причому – як джерело проблем", – зауважив він.

За словами Окари, Трамп щодо України висловлював не дуже приємні слова, і президент Володимир Зеленський "стояв перед ним, як учень перед директором школи", і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко його "десь у туалеті ловила". Але якщо говорити про справи, а не про слова, то справи були якраз таки куди більш конкретними. І допомога Україні під час президентства Трампа була цілком відчутною і конкретною, зокрема зброя, прольоти військових літаків над Україною.

"За Трампа так, найімовірніше, і залишиться. Якщо за Трампа були жорсткі відносини США з Китаєм, то за Байдена швидше буде спроба дружити з Китаєм проти Росії. Що стосується України – буде спроба впливу на українське керівництво. Підсиляться позиції Порошенка та його прихильників. А ось ситуація у Криму і Донбасі навряд чи зміниться принциповим чином. Серед тих, хто формуватиме зовнішню політику США щодо РФ і України, будуть ті, хто зацікавлений у посиленні санкційного тиску на Москву. За напруження на Донбасі це зробити легше. Але навіть якщо спроби розв'язати питання будуть, навряд чи досягнуть успіху, поки в Кремлі буде та влада, що нині", – завершив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборах президента США лідерство за голосами колегії вибірників утримує Джозеф Байден. Станом на 5 листопада в нього є 264 голоси з 270, потрібних для перемоги.