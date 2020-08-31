Експерт зі зброї – про автомат Лукашенка: все дуже брутально

Олександр Лукашенко, який перебував на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, на новому фото зі зброєю, ймовірно, тримає укорочений автомат АКС-74У в тюнінгу.

Про це розповів російський експерт в області стрілецької зброї Максим Попенкер, передає РИА Новости. За його словами, це "укорочений автомат Калашникова".

"Я розгледів АКС-74У в тюнінгу. Досить характерні моменти є. Наскільки я можу судити, це укорочений автомат Калашникова в якомусь тюнінгу, судячи по контурах цівки. Все дуже брутально", – сказав Попенкер.

Він уточнив, що автомат дуже поширений на всьому пострадянському просторі. Їм озброювали екіпажі бойових машин і вертольотів в якості зброї самооборони. Також активно використовувався спецназом як зброя ближнього бою. Крім того, вже за часів після розвалу Радянського Союзу цими автоматами постачали міліцію, оскільки він був компактнішим, ніж повнорозмірні автомати.

Тижнем раніше, за словами експерта, у Лукашенка в руках також був АКС-74У, але звичайний, без тюнінгу.

Нагадаємо, прессекретарка Лукашенка показала його фотографію з автоматом в руках на тлі палацу Незалежності. Фото направили у відповідь на питання про його місцезнаходження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко 23 серпня прилетів на вертольоті в свою резиденцію – Палац незалежності. З нього він вийшов з автоматом, схожим на АК, але без ріжка. Одягнений Лукашенко був у бронежилет.

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