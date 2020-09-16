Експерт пояснив, як Росія хоче використати Білорусь у конфлікті з НАТО

Росія, побоюючись війни з НАТО, відводила в своїх планах Білорусі роль своєрідного "полігону" для можливого зіткнення.

Адже в Кремлі розуміють, що не зможуть чинити опір потужному противнику на глобальному рівні. Таку думку в статті для "Радіо Свобода" озвучив військово-політичний експерт Юрій Федоров.

"Перетворитися на театр воєнних дій, та ще із застосуванням ядерної зброї, нікому в Білорусі не хочеться. У Москви, однак, інша логіка: якщо війна з Північноатлантичним альянсом неминуча, то краще б її обмежити територією держав Балтії, Білоруссю і Польщею", – пояснив він.

Саме тому, зазначив Федоров, незадовго до білоруських президентських виборів близький до російського генералітету журналіст Михайло Ходаренок з неприхованим роздратуванням писав, що "корінне питання" про командування в "коаліційному угрупованні військ Росії та Білорусі не вирішене. Крім того, країну-агресора вкрай турбує, що саме коаліційне угруповання як таке на теперішньому етапі не існує, як і немає спільного головнокомандувача, єдиного командного пункту та системи зв'язку.

Отже, вся ідея про наявність військ підтримки РФ зводиться нанівець. Погіршило ситуацію ще й те, що навіть в рамках Об'єднаної системи ППО росіянам і білорусам так і не вдалося дійти згоди щодо чого-небудь, крім взаємного обміну інформацією про повітряну обстановку.

"Багато років Лукашенко і, певно, значна більшість білоруського істеблішменту прекрасно розуміли небезпеку перетворення країни на російський військовий плацдарм, спрямований проти НАТО. Та й на Заході бачили в Лукашенку діяча, який забезпечує фактичний нейтралітет Білорусі в разі конфлікту в південній Балтії", – резюмував експерт.

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