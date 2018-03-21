Експерт пояснив привітання Трампа на адресу Путіна

Факт привітання президентом США Дональдом Трампом Володимира Путіна з перемогою на виборах - формальний і багато в чому виправданий жест.

Але будь-яка спроба американського президента пом'якшити свою позицію щодо Путіна "викличе дружне неприйняття" у політикумі країни, - заявив "Обозревателю" російський економіст, член Ради Фонду "Ліберальна місія" Сергій Жаворонков.

"Я б не надавав принципового значення цим привітанням. Між іншим, першим з глав демократичних держав Путіна привітав не Трамп, а президент Франції Макрон і прем'єр Італії. Трамп явно вичікував, він не хотів бути білою вороною", - зауважив опозиціонер.

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Він також звернув увагу на низку формальних ознак того, що вибори в Росії не були відверто сфальсифіковані. Так, по-перше, "формально вони носили альтернативний характер. Можна багато говорити про те, що когось не зареєстрували, але, тим не менш, кандидатів було багато".

Далі - "опозиції не вдалося продемонструвати докази масових фальсифікацій. Були окремі порушення, але їх було мало", - продовжив Жаворонков.

По-третє, "Путін перевищив кількість голосів і відсоток явки, отримані в 2012 році, не тільки по Росії в цілому, але і в великих містах, де більше спостерігачів, де більший контроль за виборами".

І, нарешті, у великих містах Росії не було багатотисячних мітингів протесту після оголошення результатів виборів. "Якби зараз у Москві стояло 100 тисяч осіб, які стояли в грудні 2011 року, то можна було б сказати: це не вибори, народ обурений, але цього немає", - констатував опозиціонер.

"Тому я б на місці українських керівників не переймався, дипломатія є дипломатія", - сказав він.

Водночас Жаворонков переконаний: "Будь-яка навіть підозра щодо того, що Трамп збирається пом'якшити свою позицію щодо Путіна, викличе дружне неприйняття у США, причому, з боку обох партій - і Демократичної, і Республіканської".

Як писав "Обозреватель", раніше Сергій Жаворонков заявив про те, що Путін на президентських виборах "вирішив важке завдання", а допоміг йому в цьому опозиціонер Олексій Навальний.