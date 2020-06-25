Експерт назвав новий можливий епіцентр COVID-19 в світі: наслідки порівняв з апокаліпсисом

Штат Техас (США) може стати новим епіцентром коронавіруса і зіткнутися з "апокаліптичним" рівнем випадків зараження COVID-19.

Про це попередив експерт в галузі охорони здоров'я, декан Національної школи Тропічної медицини Пітер Хотез в інтерв'ю CNN. За його словами, це може трапитися, якщо поточна траєкторія захворюваності на коронавірус у Техасі. Станом на 25 червня, в штаті 126 тисяч хворих.

"Схоже, що число випадків зараження в великих містах зростає дуже швидко, деякі з моделей поширення показують рівень на межі апокаліпсису", – розповів доктор.

За словами Хотеза, моделі показують, що до 4 липня кількість щоденних випадків в Х'юстоні може збільшитися в чотири рази.

Як констатував експерт, рівні захворюваності також прискорюються в Далласі, Остіні і Сан-Антоніо, і незабаром число випадків може конкурувати з показниками Бразилії.

Відзначимо, в четвер, 25 червня, в Техасі зафіксували 5551 новий випадок зараження – найвищий приріст за один день. Губернатор штату знову видав офіційний указ, який закликає громадян залишатися вдома.

Тим часом друга хвиля коронавірусу в США, ймовірність якої так впевнено заперечували урядові експерти адміністрації Трампа, вже фактично наступила. За останню добу в країні виявлено рекордне за весь час пандемії число нових випадків – 37 949

Як повідомляв OBOZREVATEL, осередки COVID-19 в Північному Рейні-Вестфалії та деяких районах Берліна можуть стати джерелами другої хвилі коронавірусу в Німеччині.