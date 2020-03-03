Екскомандира "Айдару" Мельничука відпустили на свободу

У Греції відпустили на свободу екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, якого затримали на болгаро-грецькому кордоні за запитом Інтерполу Росії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті свобода. РФ сфабрикувала документи і направила їх в Інтерпол і він повівся на це. Але посольство України спрацювало. Адвокат направив вчасно всі документи, і питання вирішилося", – зазначив він.

Сергій Мельничук Facebook Сергій Мельничук

Мельничук додав, що має намір подати в суд проти російських телеканалів, що вели пропаганду і розпалювали ворожнечу між нашими країнами. На його думку, росіян можна назвати злочинцями, а не журналістами, адже вони збирали розвідувальні дані на території нашої країни.

Також він підтвердив, що його затримали в Греції по російському орієнтуванні.

"Мені сказали, що я обвинувачуюся у вбивстві двох осіб і більше на території Ростовської області. Якщо вони приписали Луганщину, де я воював, до Ростовської області, то Росія показує, що вона анексувала Луганську область. А якщо Інтерпол показує, що вони згодні з цим, то вони порушують свій Статут", – пояснив він.

При цьому він додав, що знає про загиблих людей біля Луганська.

"Якщо мова йде про тих журналістів, які загинули під Луганськом, то вони були в складі злочинного угруповання "Батальйон Зоря". Коли йшов бій, і я коригував вогонь артилерії, я бачив озброєних людей. Можливо, біля них були журналісти, які збирали розвідувальну інформацію", – розповів Мельничук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня колишнього командира батальйону "Айдар", народного депутата 8-го скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

Пізніше Інтерпол переглянув запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!