Ексглаву штабу Трампа Манафорта випустили з в'язниці: опубліковано відео

Кирило Лютий Світ 22:55, 13.05.2020

Колишнього главу передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта випустили з в'язниці в зв'язку з загрозою зараження коронавірусом.

71-річного Манафорта випустили з федеральної виправної установи Лоретто в Пенсільванії в середу, 13 травня. Його перевели під домашній арешт, передають американські ЗМІ.

Пол Манафорт
dailymail.co.uk
Пол Манафорт

Адвокати Манафорта також підтвердили цю інформацію, проте сам він відмовився коментувати ситуацію.

Пол Манафорт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 березня 2019 року колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаними з лобістською діяльністю в Україні, де він працював на президента-втікача Віктора Януковича.

  • Манафорта навіть збиралися відправити на острів Райкерс – найбільшу колонію в світі, де він повинен був утримуватись в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планували на 6 червня, проте ситуація змінилася.

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