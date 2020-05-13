Ексглаву штабу Трампа Манафорта випустили з в'язниці: опубліковано відео
Колишнього главу передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта випустили з в'язниці в зв'язку з загрозою зараження коронавірусом.
71-річного Манафорта випустили з федеральної виправної установи Лоретто в Пенсільванії в середу, 13 травня. Його перевели під домашній арешт, передають американські ЗМІ.
Адвокати Манафорта також підтвердили цю інформацію, проте сам він відмовився коментувати ситуацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 березня 2019 року колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаними з лобістською діяльністю в Україні, де він працював на президента-втікача Віктора Януковича.
Манафорта навіть збиралися відправити на острів Райкерс – найбільшу колонію в світі, де він повинен був утримуватись в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планували на 6 червня, проте ситуація змінилася.