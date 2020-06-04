Ексглава розвідки Британії заявив про витік COVID-19 із лабораторії в Китаї

Колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав заявив, що нібито має докази того, що пандемія коронавірусу виникла через нещасний випадок в одній із лабораторій Китаю.

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Таке зізнання він зробив у інтерв'ю Тhe Telegraph. За словами Дірлава, він ознайомився з доповіддю професора Ангуса Далгліша з лікарні Святого Георгія в Лондонському університеті та норвезького вірусолога Біргера Соренсена. У статті нібито йдеться про те, що COVID-19 з'явився не природним шляхом, а був створений китайськими вченими.

Дірлав вважає: ця інформація підвищить ймовірність того, що КНР доведеться заплатити "репарації" за смерть і економічну катастрофу, завдану всьому світові.

Коронавірус

"Я думаю, що це почалося як нещасний випадок. Виникає питання: якщо Китай колись визнає відповідальність, чи платитиме він компенсацію? Гадаю, що це змусить кожну країну в світі переосмислити свої відносини з Китаєм і те, як міжнародна спільнота поводиться щодо китайського керівництва", – зазначив ексглава МІ-6.

За даними британських журналістів, стаття, про яку згадував Дірлав, уже кілька разів переписувалася, але поки ніде не публікувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда вчених з Австралії представила докази того, що коронавірус (COVID-19), який спровокував всесвітню пандемію, "унікально пристосований для зараження людей". Це, на їхню думку, дає підстави припускати, що він міг бути створений штучно.