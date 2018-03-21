Екс-президенту Франції Саркозі висунули звинувачення

Колишньому главі Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення у справі про можливе фінансування Лівією його переможної президентської кампанії в 2007 році.

63-річний політик був затриманий 20 березня, коли прийшов на слухання у справі про порушення фінансування його виборчої кампанії. Як пише видання Monde, зараз Саркозі перебуває під судовим контролем.

"Через два дні перебування під вартою екс-президенту республіки Ніколя Саркозі в середу, 21 березня, пред'явлені звинувачення в керівництві пасивної корупцією, нелегальне фінансування виборчої кампанії і приховуванні лівійських державних коштів", - інформує видання.

Як передає Middle East Monitor, син померлого в 2011 році лівійського диктатора Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам заявив про готовність дати свідчення проти Саркозі. Він нібито був свідком перших поставок грошей Клоду Гуанту, колишньому начальнику штабу Саркозі в Тріполі.

У свою чергу телеканал BFMTV повідомляє, що Саркозі заперечує всі висунуті йому звинувачення.

Експерт-міжнародник Сергій Толстов розповів "Обозревателю", що якщо слідство доведе, що виборча кампанія Саркозі фінансувалася з-за кордону, йому може загрожувати звинувачення в зраді.

Нагадаємо, Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Проведений раніше допит Саркозі став першим в рамках кримінального провадження, яке триває вже більше трьох років.

Як повідомляв "Обозреватель", в першому раунді президентських праймеріз у Франції в 2016 році Саркозі набрав 23%.