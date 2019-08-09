Екс-президента Киргизії заарештували: що відомо

Колишнього президента Киргизії Алмазбек Атамбаєв заарештували до 26 серпня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на адвоката колишнього глави держави Сергія Слєсарєва. 8 серпня Атамбаєв добровільно здався силовикам після штурму.

При цьому його прихильники робили спроби прорватися до столиці республіки Бішкеку з південного боку міста.

Алмазбек Атамбаєв "24"

Зараз відомо, що Атамбаєв був відправлений у СІЗО. Він проходить у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Екс-главу держави звинувачують у корупції.

Як писав OBOZREVATEL, 7 серпня в киргизстанському селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів.

Біля його резиденції, куди прибув загін спецназу для штурму будівлі, розв'язалася стрілянина, в результаті чого були поранені близько 45 осіб, серед них і журналісти. Один спецназівець загинув. Атамбаєв зізнався, що сам стріляв у силовиків. За його словами, він не хотів вцілити у людей.

Колишнього главу держави звинувачують у корупційних діяннях, узурпації влади, фальсифікації документів та інших незаконних діях. Якщо суд доведе його провину, Атамбаєву загрожує довічний термін. Детальніше про те, ким є екс-президент Киргизії і що зараз відбувається в країні, читайте тут.

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