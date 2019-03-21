Екс-президента Бразилії заарештували у справі про корупцію

У четвер, 21 березня, в Сан-Паулу був заарештований колишній президент Бразилії Мішел Темер у рамках масштабного антикорупційного розслідування, відомого як "Автомийка".

Про це повідомляє Correio Braziliense. Дозвіл було видано оперативній групі Лава Джавато федеральним суддею Ріо-де-Жанейро Марсело Бретасою.

Зазначається, що федеральна поліція подала попередній судовий позов проти Темера. Колишнього главу Бразилії підозрюють в тому, що він причетний до корупції та відмивання грошей.

Серед фігурантів справи опинився також колишній міністр гірничовидобувної промисловості та енергетики країни Морейра Франко, ордер на арешт якого поки що не видано.

Мішел Темер

При цьому захист Темера поки не дав відповіді на запитання, яка саме справа стала причиною затримання. Відомо, що проти екс-глави Бразилії неодноразово висували звинувачення. Всього у Верховному суді наявні 10 запитів щодо колишнього президента.

Так, у грудні прокуратура висунула проти політика звинувачення у змові з логістичною компанією: за "певну винагороду" глава держави указом спростив систему управління бразильськими портами.

А ще раніше, у вересні, комісаріат поліції виступив з вимогою розпочати слідство про відмивання грошей в ході передвиборчої кампанії Темера.

Зазначається, що це вже третя спроба висунути обвинувачення Темеру. У двох попередніх випадках генпрокуратура відмовилася від порушення кримінальної справи.

Як уточнив бразильський канал Globo, корупційний скандал стосується компанії Petrobras.

У 2014 році стало відомо, що кілька функціонерів Petrobras підписували договори і отримували за це комісійні в розмірі 3% від суми контракту. Ці кошти надалі використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб. За даними влади Бразилії, завищення цін і хабарі принесли авторам схеми близько 3,8 мільярда доларів.

Темер і Франко Фото: Антоніо Крус/Agência Brasil

Мішел Темер був 37-м президентом Республіки Бразилія. Він обійняв посаду 31 серпня 2016 року після імпічменту Ділми Русеф і залишався до кінця свого терміну, який закінчився у грудні минулого року.

Мішел Темер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаазький трибунал засудив екс-президента Сербії Радована Караджича до довічного ув'язнення за геноцид і злочини проти людяності.

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