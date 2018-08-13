Екс-президент Вірменії вийшов на свободу: який маневр його врятував

У понеділок, 13 серпня, Апеляційний суд Вірменії задовольнив клопотання адвокатів колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна і відмінив арешт.

За даними "Нового часу", таким чином суд скасував рішення першої інстанції.

"Суд оголосив заключну частину рішення і заявив, що задовольняє скаргу адвокатів, скасовує рішення суду першої інстанції, з огляду на те, що Роберт Кочарян має недоторканність", - сказав його адвокат Рубен Саакян.

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Крім того, за екс-президента поручилися 46 депутатів Національних зборів Вірменії. Кочарян був звільнений у залі суду.

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"Роберт Кочарян уже вийшов із суду і пішов", - повідомив адвокат.

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Нагадаємо, колишній президент Вірменії був заарештований у 2018 році у справі про розгін масової акції протесту в Єревані в 2008 році після президентських виборів. Тоді загинули 8 учасників протесту і двоє поліцейських. Одним із лідерів протестів був нинішній глава Вірменії Сергій Пашинян.

Справу за фактом розгону протестів було відновлено після приходу до влади Пашиняна. Екс-главі держави інкримінують ч. 1 ст. 300.1 КК (повалення конституційного ладу Вірменії із застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду чи уряду у спосіб, не передбачений Конституцією). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сам Кочарян назвав цей судовий процес політичним, оскільки його статус був змінений зі свідка на обвинуваченого. Суд заарештував його на два місяці 27 липня.