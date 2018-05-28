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ПолітикаЕкономіка

Екс-президент США знову потрапив до лікарні

3.1тЧитати новину російською

Екс-президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в лікарню через низький кров'яний тиск і загальну слабкість.

Як повідомив спікер 41-го президента Джим Макграт в Twitter, Буша-старшого доставили в лікарню 27 травня.

Він пояснив, що 93-річний президент проведе в клініці кілька днів для обстеження. При цьому він знаходиться в свідомості і не відчуває дискомфорту.

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Нагадаємо, в кінці квітня Буш-старший вже потрапляв до лікарні із зараженням крові через день після похорону дружини.

Багато років Барбара Буш страждала від хвороби Грейвса - аутоімунного захворювання, яке вражає щитовидну залозу і призводить до отруєння тиреоїдними гормонами.

Місце
США
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