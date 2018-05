Екс-президент США знову потрапив до лікарні

Екс-президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в лікарню через низький кров'яний тиск і загальну слабкість.

Як повідомив спікер 41-го президента Джим Макграт в Twitter, Буша-старшого доставили в лікарню 27 травня.

Він пояснив, що 93-річний президент проведе в клініці кілька днів для обстеження. При цьому він знаходиться в свідомості і не відчуває дискомфорту.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care ( @SMHCHealth ) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort.