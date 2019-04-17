Екс-президент Перу застрелився перед арештом за корупцію: всі подробиці

Екс-президент Перу Алан Гарсія спробував застрелитися перед арештом через підозри в хабарництві.

Як передає ВВС, політик вистрілив собі в голову за кілька хвилин до затримання. Його встигли доставити в столичну лікарню Ліми і провести операцію, проте врятувати не змогли.

Медики повідомили, що він отримав наскрізне поранення і переніс три зупинки серця.

Алан Гарсія REUTERS

Гарсію звинувачували в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht, однак він заперечував підозри, назвавши їх "політичним переслідуванням".

Чинний президент Перу Мартін Віскарра підтвердив смерть Гарсії, висловивши в Twitter співчуття його родині та близьким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер попередник Володимира Путіна в ФСБ Микола Ковальов.

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