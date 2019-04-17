Екс-президент Перу застрелився перед арештом за корупцію: всі подробиці

Екс-президент Перу Алан Гарсія спробував застрелитися перед арештом через підозри в хабарництві.
Як передає ВВС, політик вистрілив собі в голову за кілька хвилин до затримання. Його встигли доставити в столичну лікарню Ліми і провести операцію, проте врятувати не змогли.
Медики повідомили, що він отримав наскрізне поранення і переніс три зупинки серця.
Алан Гарсія
REUTERS
Гарсію звинувачували в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht, однак він заперечував підозри, назвавши їх "політичним переслідуванням".
Чинний президент Перу Мартін Віскарра підтвердив смерть Гарсії, висловивши в Twitter співчуття його родині та близьким.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер попередник Володимира Путіна в ФСБ Микола Ковальов.
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