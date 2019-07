Екслобістка українського олігарха отримає посаду від Трампа

Президент США Дональд Трамп вирішив висунути на пост глави пресслужби Мінфіну США політолога Моніку Кроулі, яка раніше працювала іноземним агентом в українського олігарха Віктора Пінчука.

Як пише "МК", раніше вона відмовилася від запропонованої їй посади в Раді національної безпеки при Білому домі у зв'язку зі звинуваченнями в плагіаті.

Про новий варіант заявила пресслужба Білого дому.

Моніка Кроулі "Голос Америки"

Нині Кроулі працює на посаді старшого радника міністра фінансів зі зв'язків із громадськістю.

Відомо, що протягом 1990-1994 років вона консультувала експрезидента США Річарда Ніксона з питань зовнішньої політики. Віднедавна ж постійно виступала в ефірі Fox News, вела колонку в газеті The Washington Times і публікувалася у The New York Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що автомобіль олігарха Віктора Пінчука в кінці травня неодноразово був помічений біля воріт Адміністрації президента України Володимира Зеленського.

