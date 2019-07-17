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Екслобістка українського олігарха отримає посаду від Трампа

2.8т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп вирішив висунути на пост глави пресслужби Мінфіну США політолога Моніку Кроулі, яка раніше працювала іноземним агентом в українського олігарха Віктора Пінчука.

Як пише "МК", раніше вона відмовилася від запропонованої їй посади в Раді національної безпеки при Білому домі у зв'язку зі звинуваченнями в плагіаті.

Про новий варіант заявила пресслужба Білого дому.

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Моніка Кроулі

Моніка Кроулі

"Голос Америки"

Нині Кроулі працює на посаді старшого радника міністра фінансів зі зв'язків із громадськістю.

Відомо, що протягом 1990-1994 років вона консультувала експрезидента США Річарда Ніксона з питань зовнішньої політики. Віднедавна ж постійно виступала в ефірі Fox News, вела колонку в газеті The Washington Times і публікувалася у The New York Times.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що автомобіль олігарха Віктора Пінчука в кінці травня неодноразово був помічений біля воріт Адміністрації президента України Володимира Зеленського.

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Особи
Дональд Трамп Віктор Пінчук
Місце
США
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