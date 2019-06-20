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Ексглава Інтерполу зізнався в злочинах: у чому його звинувачують

1.6тЧитати матеріал російською

Колишній глава Інтерполу, ексзаступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей зізнався в отриманні хабарів.

Про це стало відомо на судовому засіданні, зазначено в заяві Верховної народної прокуратури КНР, передає "РИА Новости".

"20 червня Перший Народний суд середнього ступеня міста Тяньцзінь провів відкрите судове засідання у справі колишнього заступника міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвея, обвинуваченого в корупції... Під час слухання органи прокуратури зачитали обвинувальний висновок, представили наявні в їхньому розпорядженні докази, відповідачу та його захиснику також було надано слово, проведений перехресний допит. Після чого обвинувачений визнав свою провину і розкаявся в скоєному", – йдеться в інформації.

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Зазначається, що Мен Хунвей багато років використовував службове становище в своїх особистих інтересах і в інтересах третіх осіб, брав дорогі подарунки й великі грошові хабарі, загальна сума отриманих коштів становить приблизно 14,46 мільйона юанів (майже 2,1 мільйона доларів).

Вирок оголосять пізніше, час поки не уточнюється.

Мен Хунвей

Мен Хунвей

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Південної Кореї Кім Чен Янг став новим президентом Інтерполу.

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Місце
Китай
Теги
корупціяІнтерпол
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