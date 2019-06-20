Ексглава Інтерполу зізнався в злочинах: у чому його звинувачують

Колишній глава Інтерполу, ексзаступник міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвей зізнався в отриманні хабарів.

Про це стало відомо на судовому засіданні, зазначено в заяві Верховної народної прокуратури КНР, передає "РИА Новости".

"20 червня Перший Народний суд середнього ступеня міста Тяньцзінь провів відкрите судове засідання у справі колишнього заступника міністра громадської безпеки Китаю Мен Хунвея, обвинуваченого в корупції... Під час слухання органи прокуратури зачитали обвинувальний висновок, представили наявні в їхньому розпорядженні докази, відповідачу та його захиснику також було надано слово, проведений перехресний допит. Після чого обвинувачений визнав свою провину і розкаявся в скоєному", – йдеться в інформації.

Зазначається, що Мен Хунвей багато років використовував службове становище в своїх особистих інтересах і в інтересах третіх осіб, брав дорогі подарунки й великі грошові хабарі, загальна сума отриманих коштів становить приблизно 14,46 мільйона юанів (майже 2,1 мільйона доларів).

Вирок оголосять пізніше, час поки не уточнюється.

Мен Хунвей

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