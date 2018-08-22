Екс-адвокат заявив про вчинення злочину за дорученням Трампа

Екс-адвокат глави США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що пішов на злочин за дорученням президента. Він визнав себе винним по 8 пунктах звинувачення.

Заяву Коен зробив під присягою, передає AFP. Так, Коен визнав свою провину в податковому шахрайстві, фінансових махінаціях і порушенні закону про фінансування президентських кампаній.

Колишній адвокат Трампа заявив, що "в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост" запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його передвиборної кампанії.

"Коен заявив на судовому засіданні, що заплатив 130 і 150 тис. доларів двом жінкам з основною метою вплинути на вибори", - зазначив федеральний суддя.

Імена Коен не називав, проте суми виплат відповідають платежам за мовчання щодо сексуального зв'язку з Трампом порноактриси Стормі Деніелс і моделі Playboy Карен Макдугал безпосередньо перед виборами.

"Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?" - написав у Twitter адвокат Коена Ленні Девіс.

У свою чергу екс-головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Лоуренс Ноубл заявив в ефірі CNN, що "це перший випадок за останні 50 років, коли чинного президента безпосередньо звинуватили в злочині, пов'язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії".

У ЗМІ США повідомили, що звинувачення на адресу Коена стосуються фінансових махінацій на суму 20 млн доларів. Він міг приховати справжні відомості про своє майно заради отримання позик на цю суму для розвитку бізнесу в сфері таксі, з яким пов'язана його сім'я.

Пізніше суд Манхеттена відпустив Коена під заставу в 500 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним по 8 пунктах звинувачення з 18.

В жовтні 2017 року Роберт Мюллер висунув звинувачення Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.

Йому інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.