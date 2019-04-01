Економіка летить вниз: як Brexit ударив по кишенях британців

Рівень внутрішнього валового продукту Великобританії через рішення вийти з Євросоюзу з 2016 року впав на 2,5%.

Згідно з даними банку Goldman Sachs, економіка країни втрачає близько 600 млн фунтів стерлінгів на тиждень, пише Euronews.

"Невизначеність, яка виникла щодо майбутніх політичних і економічних відносин з ЄС завдала реальної шкоди економіці Великобританії", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, головними втратами країни є інвестиції і споживчі витрати. Великобританія втрачає сотні мільйони доларів щотижня через Brexit.

Також аналітики стверджують, що в разі виходу Британії з ЄС без угоди (жорсткий Brexit), курс фунта стерлінгів почне різко падати. Однак, якщо країна все ж залишиться в складі Євросоюзу, то її економіка почне зростати.

Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.

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