Єгипет пом'якшив карантин і чекає українських туристів

У суботу, 27 червня, Єгипет зняв багато карантинних обмежень і збирається відкривати регулярне та чартерне авіасполучення з 1-2 липня, зокрема і для України.

Як повідомляє Associated Press, у країні відновили роботу кафе, театри, клуби і спортзали, а також мечеті і церкви. Відповідні кроки зроблені в зв'язку з прагненням уряду врятувати єгипетську економіку, яка сильно постраждала від епідемії вірусу.

За словами прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі, кафе можуть відкриватися тільки на 25%. Мечетям і церквам також не дозволять проводити свої щотижневі основні служби, коли великі натовпи традиційно збираються для поклоніння.

"Люди з нетерпінням чекали цього дня. Вони сумують за мечетями", – сказав Реда ель-Сайед, молитовний лідер мечеті в Гізі.

Також у країні скасували комендантську годину в нічний час та анонсували відновлення туризму: з 1 липня авіаперевізник Egypt Air почне здійснювати рейси в 29 напрямках – в Європу, в Африку, на Близький Схід, до Північної Америки.

Планується також відкриття важливих туристичних напрямків для міжнародних авіарейсів, починаючи з 2 липня: до них відносяться південна частина Синайського півострова, де розташований курорт Шарм-ель-Шейх, також відкриють Хургаду і Марса-Алам на узбережжі Червоного моря і Мерса-Матрух на узбережжі Середземного моря.

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