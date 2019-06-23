Ефіопію охопили масові протести: убито главу Генштабу

В Ефіопії (Африка) в ході масових заворушень застрелили главу Генерального штабу. Разом з ним були вбиті ще кілька чиновників.

Населення влаштувало протест після зміни політичного режиму. Нова влада обіцяла припинити диктаторський устрій, а на ділі ще більше посилила його, пише BBC.

"Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі повідомив, що начальник Генштабу країни Сеара Мекконен застрелений в ході заворушень в північному регіоні Амхарі", – уточнили в ЗМІ.

Сеара Мекконен Скріншот

Раніше уряд Ефіопії заявляв, що в Амхарі була спроба державного перевороту. В ході масових заворушень по всій країні відключили інтернет.

"Спроба перевороту в регіональному штаті Амхара суперечить конституції і спрямована на те, щоб зірвати з працею завойований мир в регіоні", – повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Ефіопія BBC

Як писав OBOZREVATEL, в 2018 році між Ефіопією і державою Еритрея закінчилася війна, яка тривала 20 років. Конфлікт виник через спірну територію в прикордонному регіоні Бадме.

Ще одним неспокійним регіоном Африки є Судан, де стався військовий переворот.

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