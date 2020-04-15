Єдина країна в світі поборола коронавірус: вилікувалися всі

Гренландія – найбільший острів на планеті – стала першою територією в світі, якій вдалося повністю подолати коронавірус.

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Там COVID-19 вразив 11 осіб, але всі вони одужали й були виписані з лікарень. Про це пише High North News, а також свідчать дані Worldometer.

Зазначається, що на острові, який є автономією у складі Данії, місті Нуук випадки зараження коронавірусом фіксувалися з середини березня до початку квітня. Водночас із 4 квітня не було виявлено жодного нового інфікованого пацієнта.

У Гренландії від коронавірусу вилікувалися всі інфіковані

У той час, як у всьому світі COVID-19 заразилися вже два мільйони людей, в Гренландії інфікованих налічувалося тільки 11. Всього ж у країні 912 осіб пройшли тест на коронавірус із моменту виявлення першого випадку хвороби.

За словами прем'єр-міністра Кіма Кільсе, тепер влада планує поступове скасування карантинну, який був введений через пандемію.

worldometers.info

Нагадаємо, що OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій, пов'язаних із поширенням коронавірусу в Україні та світі.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

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