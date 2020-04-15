Головна Новини
15 квітня • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Єдина країна в світі поборола коронавірус: вилікувалися всі

10.8т
Читати матеріал російською

Гренландія – найбільший острів на планеті – стала першою територією в світі, якій вдалося повністю подолати коронавірус.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Там COVID-19 вразив 11 осіб, але всі вони одужали й були виписані з лікарень. Про це пише High North News, а також свідчать дані Worldometer.

Зазначається, що на острові, який є автономією у складі Данії, місті Нуук випадки зараження коронавірусом фіксувалися з середини березня до початку квітня. Водночас із 4 квітня не було виявлено жодного нового інфікованого пацієнта.

У Гренландії від коронавірусу вилікувалися всі інфіковані

У Гренландії від коронавірусу вилікувалися всі інфіковані

У той час, як у всьому світі COVID-19 заразилися вже два мільйони людей, в Гренландії інфікованих налічувалося тільки 11. Всього ж у країні 912 осіб пройшли тест на коронавірус із моменту виявлення першого випадку хвороби.

За словами прем'єр-міністра Кіма Кільсе, тепер влада планує поступове скасування карантинну, який був введений через пандемію.

Єдина країна в світі поборола коронавірус: вилікувалися всі

worldometers.info

Нагадаємо, що OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій, пов'язаних із поширенням коронавірусу в Україні та світі.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують появу вакцини від коронавірусу COVID-19 не раніше, ніж через рік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а когда это Гренландия страной стала?вы шо творите сепары обозовские
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан,Единственная страна в мире поборола коронавирус: вылечились все WTF?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги