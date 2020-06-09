Ебола спалахнула з новою силою: названий епіцентр, кількість хворих зростає

Лихоманка Ебола спалахнула з новою силою на заході Демократичної Республіки Конго. Станом на 9 червня заражені виявилися 12 осіб, шестеро померли.

При цьому 1 червня повідомлялося всього про шістьох заражених і чотирьох померлих. Всі хворі знаходяться в місті Мбандаці, пише "Рамблер".

У дев'ятьох людей вірус вже підтвердили, трьом пацієнтам поставили попередній діагноз.

Лихоманка Ебола

Раніше OBOZREVATEL писав, що на заході Демократичної Республіки Конго зафіксований спалах лихоманки Ебола.

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