Є загроза цунамі: Індонезію сколихнув потужний землетрус

У Молуккському морі поблизу міста Тернате (Індонезія) в неділю, 7 липня, стався сильний землетрус.
Як повідомляє Al Jazeera, підземні поштовхи досягли сили в 6,9 бала за шкалою Ріхтера. За іншими оцінками магнітуда землетрусу склала 7,1.
Відомо, що землетрус стався на глибині 24 кілометри. "Інцидент викликав паніку в індонезійському місті Тернате, що знаходиться неподалік – індонезійська влада оголосили попередження про цунамі", – йдеться в повідомленні.
Ілюстрація. Індонезія
Інтерфакс-Туризм
Інформації про постраждалих і матеріальні збитки поки немає. Вказується, що місцеве населення в паніці почало бігти подалі від берега, на більш високу місцевість.
Google Maps
earthquake.usgs.gov
Відзначимо, Індонезія є однією з найбільш уразливих для землетрусів і цунамі країн світу, оскільки розташована в так званому Тихоокеанському Вогненному Кільці, де сходяться тектонічні плити.
На островах Індонезії регулярно відбуваються стихійні лиха, які супроводжуються масштабними руйнуваннями і численними людськими жертвами.
#Peringatan Dini Tsunami di SULUT, MALUT, Gempa Mag: 7.1, 07-Jul-19 22: 08: 39WIB, Lok: 0.51LU, 126.18BT, Kdlmn: 10Km # BMKG pic.twitter.com/8uMRtHXPXJ- BMKG (@infoBMKG) July 7, 2019
#BREAKING NEWS: Indonesian authorities have issued a TSUNAMI WARNING after a magnitude 6.9 earthquake in the Molucca Sea 80 miles SW of Ternate City Indonesia. AP News reporting people heading into the hills for safety. #Tsunami #Indonesian #Earthquake pic.twitter.com/qoH2rnN9ls- The Weather Channel (@weatherchannel) July 7, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч з 5 на 6 липня в штаті Каліфорнія (США) стався потужний землетрус магнітудою 7,1.
Днем раніше, 4 липня, підземні поштовхи спостерігалися на півдні штату.
У центральній частині Лос-Анджелеса це відчувалося як тривалий землетрус, що змусив будівлі гойдатися взад-вперед протягом як мінімум кількох секунд. У регіоні були евакуйовані лікарні та інші установи.
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