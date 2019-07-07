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Є загроза цунамі: Індонезію сколихнув потужний землетрус

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У Молуккському морі поблизу міста Тернате (Індонезія) в неділю, 7 липня, стався сильний землетрус.

Як повідомляє Al Jazeera, підземні поштовхи досягли сили в 6,9 бала за шкалою Ріхтера. За іншими оцінками магнітуда землетрусу склала 7,1.

Відомо, що землетрус стався на глибині 24 кілометри. "Інцидент викликав паніку в індонезійському місті Тернате, що знаходиться неподалік – індонезійська влада оголосили попередження про цунамі", – йдеться в повідомленні.

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Ілюстрація. Індонезія

Ілюстрація. Індонезія

Інтерфакс-Туризм

Інформації про постраждалих і матеріальні збитки поки немає. Вказується, що місцеве населення в паніці почало бігти подалі від берега, на більш високу місцевість.

Є загроза цунамі: Індонезію сколихнув потужний землетрус

Google Maps

Є загроза цунамі: Індонезію сколихнув потужний землетрус

earthquake.usgs.gov

Відзначимо, Індонезія є однією з найбільш уразливих для землетрусів і цунамі країн світу, оскільки розташована в так званому Тихоокеанському Вогненному Кільці, де сходяться тектонічні плити.

На островах Індонезії регулярно відбуваються стихійні лиха, які супроводжуються масштабними руйнуваннями і численними людськими жертвами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч з 5 на 6 липня в штаті Каліфорнія (США) стався потужний землетрус магнітудою 7,1.

  • Днем раніше, 4 липня, підземні поштовхи спостерігалися на півдні штату.

  • У центральній частині Лос-Анджелеса це відчувалося як тривалий землетрус, що змусив будівлі гойдатися взад-вперед протягом як мінімум кількох секунд. У регіоні були евакуйовані лікарні та інші установи.

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Тема
Землетрус в Індонезії
Місце
Індонезія
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