Є загроза цунамі: Індонезію сколихнув потужний землетрус

У Молуккському морі поблизу міста Тернате (Індонезія) в неділю, 7 липня, стався сильний землетрус.

Як повідомляє Al Jazeera, підземні поштовхи досягли сили в 6,9 бала за шкалою Ріхтера. За іншими оцінками магнітуда землетрусу склала 7,1.

Відомо, що землетрус стався на глибині 24 кілометри. "Інцидент викликав паніку в індонезійському місті Тернате, що знаходиться неподалік – індонезійська влада оголосили попередження про цунамі", – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих і матеріальні збитки поки немає. Вказується, що місцеве населення в паніці почало бігти подалі від берега, на більш високу місцевість.

Відзначимо, Індонезія є однією з найбільш уразливих для землетрусів і цунамі країн світу, оскільки розташована в так званому Тихоокеанському Вогненному Кільці, де сходяться тектонічні плити.

На островах Індонезії регулярно відбуваються стихійні лиха, які супроводжуються масштабними руйнуваннями і численними людськими жертвами.

