Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 06:07
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Є успіх!" Пристайко розкрив гарячі деталі зустрічі в "нормандському форматі"

1.2т Читати матеріал російською

На зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після завершення майже 8-годинних переговорів, повідомляє "Укрінформ". Посол України в ФРН Андрій Мельник у своєму Twitter при цьому уточнив, що зустріч тривала до півночі і була результативною.

Зустріч у "нормандському форматі"

Зустріч у "нормандському форматі"

Twitter Андрія Мельника

Новини
Росія комусь пряник дасть, а у когось переворотик влаштує – Пристайко

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть реалізовані найближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", – сказав Пристайко.

За його словами, про конкретні домовленості говорити рано. Однак він озвучив кілька речей, які потрібно досягти. У цьому контексті дипломат назвав Станицю Луганську.

Новини
У Путіна назвали умову для зустрічі в "нормандському форматі"

Уточнюється, що радники не говорили про обмін заручниками і полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи; про миротворчу місію на Донбасі; про "Дорожню карті" виконання Мінських домовленостей.

При цьому Пристайко підкреслив, що команда президента Володимира Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообраний міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня прибув до Берліна, де провів зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...