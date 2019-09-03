"Є успіх!" Пристайко розкрив гарячі деталі зустрічі в "нормандському форматі"

На зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після завершення майже 8-годинних переговорів, повідомляє "Укрінформ". Посол України в ФРН Андрій Мельник у своєму Twitter при цьому уточнив, що зустріч тривала до півночі і була результативною.

Зустріч у "нормандському форматі" Twitter Андрія Мельника

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть реалізовані найближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", – сказав Пристайко.

За його словами, про конкретні домовленості говорити рано. Однак він озвучив кілька речей, які потрібно досягти. У цьому контексті дипломат назвав Станицю Луганську.

Уточнюється, що радники не говорили про обмін заручниками і полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи; про миротворчу місію на Донбасі; про "Дорожню карті" виконання Мінських домовленостей.

При цьому Пристайко підкреслив, що команда президента Володимира Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".

У Києві Вже Північ, а в Берліні лишь Щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: Перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордоних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше Терпіння) pic.twitter.com/tPepWrHPTD - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 2 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообраний міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня прибув до Берліна, де провів зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

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