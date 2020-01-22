Є три дні: Сенат ухвалив важливе рішення щодо імпічменту Трампа

У середу, 22 січня, в Сенаті США продовжився судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа через його тиск на Україну. Зокрема, сенатори ухвалили резолюцію, що визначає правила розгляду справи.

Зазначимо, що процедура імпічменту почалася 21 січня й, попередньо, триватиме два тижні, передає CNN. З підсумками першого дня можна ознайомитися тут.

Так, згідно з документом, представники Трампа і його опоненти матимуть три дні, щоб виступити зі своїми аргументами в рамках судового процесу. За цей час кожна зі сторін отримає можливість протягом щонайбільше 24 годин викладати свою позицію на слуханнях.

Потім члени Сенату зможуть поставити свої запитання у справі, цей етап триватиме 16 годин. Зауваження повинні бути подані в письмовому вигляді. Після цього сенатори зможуть приступити до дебатів, за підсумками яких їм потрібно визначити, чи є все-таки необхідність запрошувати будь-яких свідків.

Додамо, що процес продовжився з того, що адвокат Трампа Пет Чіполлон дорікнув главі Судового комітету Джеррі Надлеру його аргументами аргумент на користь свідчень колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона.

За його словами, Надлер неодноразово звинувачував республіканців Сенату в участі в приховуванні, якщо вони відхиляли запити Демократичної партії про свідків.

Пет Чіполлон

Водночас Надлер заявляв, що "Сенат перебуває під судом у очах американського народу".

"Будете ви голосувати, щоб всі докази були представлені тут? Або ви зрадите свою обіцянку бути неупередженим присяжним? Приведете ви Болтона сюди й дозвольте пред`явити вам всі записи про неправомірні дії президента? Або вирішите бути співучасником, покриваючи його", – говорив сенатор.

Після таких слів Чіполлон зажадав від Сенату вибачень: "Надлер прийшов сюди і висунув помилкові звинувачення проти нашої команди, він висунув помилкові звинувачення проти всіх вас. Він звинуватив вас у приховуванні. Він висуває хибні звинувачення проти президента".

Ще один з адвокатів Трампа Джей Секулов також тиснув на Надлера.

Джеррі Надлер

"Тільки винні намагаються приховати докази"? Тому, я думаю, коли президент Обама дав вказівку генеральному прокурору не надавати інформацію, він був винен у скоєнні злочину. Ось як це працює, містере Надлер? Так працює Конституція Сполучених Штатів? Тому що це не так, як було написано. Це не так, як це інтерпретується. І американці не повинні так чинити", – говорив він.

Головний суддя процесу Джон Робертс давав настанови і вказівки сторонам, після того, як вони обмінялися репліками.

"Я думаю, що для мене було б доцільним нарівні застерегти і керівників Палати, і раду президента, щоб вони пам'ятали, що вони звертаються до найбільшого дорадчого органу в світі", – попередив Робертс.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я повинен носити клеймо імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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