Є ще три штами, крім COVID-19: у лабораторії Уханя зробили зізнання

В інституті вірусології Уханя є три живі штами коронавірусу кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19.

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З такою заявою виступила директорка установи Ван Яньі, спростувавши заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" з їхньої лабораторії. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами фахівчині, центр "ізолював і отримав декілька коронавирусів від кажанів". Однак, хоча у них уже було три штами, найбільша їхня схожість із новим типом вірусу досягла тільки 79,8%.

У лабораторії інституту вірусології Уханя є ще три штами коронавірусу, крім COVID-19

Відомо, що одна з дослідних груп в інституті вірусології Уханя, очолювана професоркою Ши Чженлі, займається дослідженням коронавірусів кажанів із 2004 року і зосередилася на "відстеженні джерела SARS", штаму, що стоїть за вірусним спалахом майже два десятиліття тому.

"Весь геном SARS-CoV-2 тільки на 80 відсотків схожий на геном SARS. Це очевидна різниця", – зазначила Яньі.

За її словами, лабораторія повідомила, що отримала зразки невідомого вірусу 30 грудня, 2 січня визначила послідовність вірусного генома і вже 11 січня надала ВООЗ інформацію про збудника.

Директорка інституту вірусології Ухань Ван Яньі спростувала "витік" COVID-19 із їхньої лабораторії

Директорка інституту підкреслила, що до того, як вони отримали зразки в грудні, їхня команда ніколи не "мала справи, не досліджувала і не зберігала цей вірус".

"Ми навіть не знали про існування COVID-19, то як же він міг просочитися з нашої лабораторії, коли у нас його не було?" – прокоментувала вона заяви американської влади щодо "спеціального поширення" вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вчених із Австралії представила докази того, що коронавірус, який спровокував всесвітню пандемію, "унікально пристосований для зараження людей". Це, на їхню думку, дає підстави припускати, що він COVID-19 міг бути створений штучно.

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