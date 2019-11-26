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26 листопада • оновлено в 09:04
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Є образа? У Росії висловилися проти зустрічі Путіна з Трампом

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Перспектива проведення зустрічі президентів Росії й США Володимира Путіна і Дональда Трампа не викликає ентузіазму в Кремлі.

Про це розповіло джерело в дипломатичних колах, знайоме з ситуацією, передає "РИА Новости". Зазначається, що в Москві не бачать сенсу в таких переговорах.

"А навіщо? З кожною зустріччю все тільки гіршає", – пояснив він.

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Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін

ТАСС

За його словами, у Трампа зв'язані руки, він нічого не може зробити.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нібито немає скепсису щодо можливості проведення зустрічі.

Нагадаємо, що Путін і Трамп зустрічалися особисто вже чотири рази: влітку 2017 року на саміті G20 в Гамбурзі, у листопаді 2017 року на саміті АТЕС у В'єтнамі, у липні 2018 року в Гельсінкі, у червні 2019 року "на полях" саміту G20 в Осаці .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США мають намір укласти з Росією, Китаєм і, можливо, ще кількома країнами нову угоду у сфері контролю над озброєннями.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Місце
Росія
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцким свиньям о таком подходе можно только мечтать!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трампушка агент путина
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Хо Хол
Хо Хол
Куда вы свои пятаки вечно суете не в свое дело?
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