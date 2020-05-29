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29 травня • оновлено в 18:36
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Є об'єктивні дані: в Італії спрогнозували другу хвилю пандемії COVID-19

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Через поширення респіраторних захворювань восени зростає ймовірність другої хвилі COVID-19.

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Про це заявив президент Вищого інституту охорони здоров'я Італії Сільвіо Брузаферро, передає ANSA. За його словами, в таких умовах COVID-19 можуть приймати за інші хвороби.

"З жовтня розпочинається сезон, коли поширення інфекцій верхніх дихальних шляхів зростає. COVID-19 передається, перш за все, по повітрю і при контакті, так що він теж може почати поширюватися швидше, а ще його можуть помилково приймати за інші хвороби", – заявив він.

Сільвіо Брузаферро

Сільвіо Брузаферро

Gazzetta del Sud

Також Брузаферро зазначив, що є об'єктивні дані, які підтверджують гіпотезу про другу хвилю пандемії саме в осінню пору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон переконана, що Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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