"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Главред пропагандистського російського видання RT Маргарита Симоньян заявила, що в РФ існує надія на "людські відносини" з Україною за президентства Володимира Зеленського.
Про це вона повідомила у Twitter, а також на своїх сторінках в інших соцмережах. При цьому жінка посилається на "знаючих людей".
"Знаючі люди висловлюють обережну, дуже обережну, обережненьку таку надію, що при Зеленському в нас з Україною ще щось людське може бути. Бути може", – написала пропагандистка.
"Віддайте Крим, підіть зі сходу України, покайтеся і виплатите компенсацію. Справ-то", "Із Путіним – нічого не налагодиться, аж надто казковий став", "Не сподівайтеся", – відповіли їй у коментарях.
Зеленський і Симоньян
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Знаючі люди висловлюють обережну, дуже обережну, обережненько таку надію, що при Зеленський у нас з Україною ще щось людське може бути.- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 11, 2019
Бути може.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Зеленського українською мовою з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського. Останній звинувачується в Україні в державній зраді.
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