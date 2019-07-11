"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Главред пропагандистського російського видання RT Маргарита Симоньян заявила, що в РФ існує надія на "людські відносини" з Україною за президентства Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила у Twitter, а також на своїх сторінках в інших соцмережах. При цьому жінка посилається на "знаючих людей".

"Знаючі люди висловлюють обережну, дуже обережну, обережненьку таку надію, що при Зеленському в нас з Україною ще щось людське може бути. Бути може", – написала пропагандистка.

"Віддайте Крим, підіть зі сходу України, покайтеся і виплатите компенсацію. Справ-то", "Із Путіним – нічого не налагодиться, аж надто казковий став", "Не сподівайтеся", – відповіли їй у коментарях.

Зеленський і Симоньян Колаж

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Скрін коментарів

Знаючі люди висловлюють обережну, дуже обережну, обережненько таку надію, що при Зеленський у нас з Україною ще щось людське може бути.



Бути може. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 11, 2019

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Зеленського українською мовою з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського. Останній звинувачується в Україні в державній зраді.

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