Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

8.8т Читати матеріал російською

Главред пропагандистського російського видання RT Маргарита Симоньян заявила, що в РФ існує надія на "людські відносини" з Україною за президентства Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила у Twitter, а також на своїх сторінках в інших соцмережах. При цьому жінка посилається на "знаючих людей".

"Знаючі люди висловлюють обережну, дуже обережну, обережненьку таку надію, що при Зеленському в нас з Україною ще щось людське може бути. Бути може", – написала пропагандистка.

Новини
У Європі жорстко поставили на місце пропагандистів Кремля: в Росії образилися

"Віддайте Крим, підіть зі сходу України, покайтеся і виплатите компенсацію. Справ-то", "Із Путіним – нічого не налагодиться, аж надто казковий став", "Не сподівайтеся", – відповіли їй у коментарях.

Зеленський і Симоньян

Зеленський і Симоньян

Колаж

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

"Є надія": топ-пропагандистка Кремля зробила гучну заяву про Зеленського

Скрін коментарів

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Зеленського українською мовою з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського. Останній звинувачується в Україні в державній зраді.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Маргарита Сімон'ян Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
пропаганда Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
77
21
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel