Є докази: Британія звинуватила РФ у розробці хімзброї

Уряд Великобританії має докази виробництва Росією нервово-паралітичного речовини "Новачок", яким був отруєний шпигун-перебіжчик Сергій Скрипаль.

Про це в ефірі BBC заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, зазначивши, що Росія не тільки розробляла, а й накопичувала запаси отрути, крім того, вивчалися можливі варіанти його використання.

"У нас дійсно є докази того, що протягом останніх 10 років Росія не тільки вивчала способи доставки нервово-паралітичний речовин з метою замаху на життя, а й виробляла "Новачок", а також створювала його запаси", - розповів Джонсон.

Нагадаємо, офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова сказала, що Росія не має ніякого відношення до речовин з проекту "Новачок", а також звинуватила в цьому ряд європейських країн, які швидко відреагували на її брехливі заяви.

Як писав "Обозреватель", раніше були знайдені нові докази нахабної брехні Захарової.