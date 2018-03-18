Є докази: Британія звинуватила РФ у розробці хімзброї

Уряд Великобританії має докази виробництва Росією нервово-паралітичного речовини "Новачок", яким був отруєний шпигун-перебіжчик Сергій Скрипаль.
Про це в ефірі BBC заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, зазначивши, що Росія не тільки розробляла, а й накопичувала запаси отрути, крім того, вивчалися можливі варіанти його використання.
"У нас дійсно є докази того, що протягом останніх 10 років Росія не тільки вивчала способи доставки нервово-паралітичний речовин з метою замаху на життя, а й виробляла "Новачок", а також створювала його запаси", - розповів Джонсон.
Нагадаємо, офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова сказала, що Росія не має ніякого відношення до речовин з проекту "Новачок", а також звинуватила в цьому ряд європейських країн, які швидко відреагували на її брехливі заяви.
Як писав "Обозреватель", раніше були знайдені нові докази нахабної брехні Захарової.
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