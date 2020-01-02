Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про готовність давати свідчення у справі про імпічмент Дональда Трампа.
Про це повідомляє телеканал ABC. Він також запропонував зайнятися цією справою, заявивши, що звинувачення можна було б пред'явити демократам, які почали процес імпічменту.
"Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації... Або я зроблю те, що у мене виходить краще, я б із задоволенням зайнявся цією справою", – зазначив Джуліані.
Рудольф Джуліані готовий давати свідчення у справі про імпічмент Трампа
РБК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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