Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про готовність давати свідчення у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє телеканал ABC. Він також запропонував зайнятися цією справою, заявивши, що звинувачення можна було б пред'явити демократам, які почали процес імпічменту.

"Я буду свідчити, я буду проводити демонстрації... Або я зроблю те, що у мене виходить краще, я б із задоволенням зайнявся цією справою", – зазначив Джуліані.

Рудольф Джуліані готовий давати свідчення у справі про імпічмент Трампа РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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