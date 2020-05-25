Джонсон заявив про погіршення зору після того, як вилікувався від коронавірусу

Кирило Лютий Світ 00:01, 26.05.2020 Оновлено: 00:09, 26.05.2020

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після того, як перехворів коронавірусом, зіткнувся з проблемами із зором.

Політик заявив, що зір різко погіршився саме після зараження COVID-19 і тепер він "змушений носити окуляри вперше за багато років", передає Sky News.

Цікаво, що ще в 2014 році, коли Джонсон був мером Лондона, він заявляв, що без окулярів "сліпий, як кажан".

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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