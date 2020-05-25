Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після того, як перехворів коронавірусом, зіткнувся з проблемами із зором.
Політик заявив, що зір різко погіршився саме після зараження COVID-19 і тепер він "змушений носити окуляри вперше за багато років", передає Sky News.
Цікаво, що ще в 2014 році, коли Джонсон був мером Лондона, він заявляв, що без окулярів "сліпий, як кажан".
Борис Джонсон
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 березня у Бориса Джонсона виявили коронавірус. За кілька днів до цього він був у тісному контакті з десятками політиків і керівників охорони здоров'я.
Також стало відомо, що вагітна наречена прем'єр-міністра Великобританії Керрі Саймондс також заразилася COVID-19.
5 квітня Джонсона госпіталізували, а невдовзі перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення здоров'я. 12 квітня він заявив, що вилікувався і був виписаний із лікарні.
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