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26 травня • оновлено в 00:35
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Джонсон заявив про погіршення зору після того, як вилікувався від коронавірусу

3.3т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після того, як перехворів коронавірусом, зіткнувся з проблемами із зором.

Політик заявив, що зір різко погіршився саме після зараження COVID-19 і тепер він "змушений носити окуляри вперше за багато років", передає Sky News.

Цікаво, що ще в 2014 році, коли Джонсон був мером Лондона, він заявляв, що без окулярів "сліпий, як кажан".

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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