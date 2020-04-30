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30 квітня • оновлено в 21:34
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Джонсон заявив про першу перемогу Британії над COVID-19: пік епідемії закінчився

1.8т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який недавно перехворів на коронавірус, заявив, що країна подолала пік пандемії COVID-19.

Про це він розповів на урядовому брифінгу 30 квітня. Він додав, що країна вже досягла фази "низхідної траєкторії" поширення захворюваності.

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"Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції", – заявив прем'єр і додав, що наступного тижня він викладе план щодо зняття у країні введених через пандемію обмежень.

Джонсон заявив про першу перемогу Британії над COVID-19: пік епідемії закінчився

Відзначимо, за останню добу, 30 квітня, у Великобританії зафіксували 674 випадки смерті людей із коронавірусом. Усього в країні з початку епідемії коронавірусу померли 26 711 інфікованих.

Як повідомляє телеканал Sky News, з учорашнього дня в урядові зведення про випадки смерті включають дані не тільки про померлих у лікарнях пацієнтів, але і про померлих у будинках для людей похилого віку або інших місцях.

Крім того, в країні діагностували 6030 нових випадків зараження. Так, загальна кількість заражень у Великобританії перевищила 171,2 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії один із шести препаратів від коронавірусу, які проходили тестування, перейшов на другий етап випробувань – його почнуть застосовувати на людях.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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