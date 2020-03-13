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13 березня • оновлено в 10:17
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Джонсон закликав готуватися втрачати рідних завчасно через коронавірус

12.9т
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав коронавірус COVID-19 найважчою кризою в галузі охорони здоров'я для нинішнього покоління.

Тому, на його думку, громадянам варто готуватися до того, що вони будуть втрачати близьких. Такою заявою він відзначився під час своєї пресконференції, передає ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це найважча криза в галузі охорони здоров'я для нашого покоління. У найближчі місяці вірус буде поширюватися в світі і в Британії", – сказав політик.

Борис Джонсон закликав британців готуватися втрачати рідних завчасно через коронавірус

Борис Джонсон закликав британців готуватися втрачати рідних завчасно через коронавірус

Крім цього, він попередив, що стримати вірус в країні не вдалося і кількість хворих різко зросте. Тому зараз перед урядом стоїть завдання – уповільнити поширення епідемії.

"Ми робимо все можливе, але повинен бути чесним: багато сімей втратять своїх близьких, перш ніж епідемія закінчиться", – висловився Джонсон.

Зазначається, що до вечора 12 березня в Британії налічувалося 596 підтверджених випадків хвороби і 10 померлих. Водночас у країні було проведено майже 30 тис. тестів на COVID-19. Ці люди відчувають лише легкі симптоми, не звертаються до лікарів, але є переносниками інфекції.

Тому експерти прогнозують, що заражених може бути вже 5-10 тис. У цьому сенсі Британія відстає від Італії лише на чотири тижні. У зв'язку з цим уряд вводить нові заходи з протидії епідемії коронавірусу.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Скріншот

Так, громадянам навіть із легкими симптомами захворювання, такими як постійний кашель і підвищена температура, пропонується залишатися вдома щонайменше сім днів. Людям похилого віку також настійно рекомендується не виходити в найближчі тижні з дому.

Влада розглядає можливість скасування спортивних змагань та масових заходів. Школи поки не закриваються, проте це обмеження буде застосовуватися в конкретних випадках, якщо з'являться вогнища зараження. Зарубіжні поїздки для навчальних закладів заборонені. А літнім людям із хронічними хворобами рекомендується скасувати круїзи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Теги
вірус смерть
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Махно Володимир
Махно Володимир
идиот и точка!
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Филиппович Богдан
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